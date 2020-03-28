МЕХИКО, 28 мар /ПРАЙМ/. Базовый индекс S&P/BMVIPC, который включает 35 наиболее ликвидных акций на мексиканском рынке, вновь обвалился более чем на 5% после снижения агентством Standard & Poor's национального и ряда корпоративных рейтингов.

В ходе пятничных торгов индекс потерял накопленный трёхдневный рост, который начался после объявления правительством США мер по поддержке национальной экономики, остановившись на отметке 33 799 пунктов (-5,34%), отдельные бумаги из индекса потеряли до 10% за сессию.

Накануне рейтинговое агентство S&P понизило суверенный и кредитный рейтинги Мексики, а также корпоративный рейтинг нефтяной корпорации Pemex, с ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом, ожидая существенного влияния пандемии коронавируса и падения нефтяных цен на местную экономику.

В отчете агентство указало, что наиболее пострадавшими отраслями станут авиаперевозки, добывающая промышленность и нефтегазовый сектор, туризм, гостиницы и развлечения.

Минздрав страны сообщил 24 марта, что Мексика вступила во вторую фазу эпидемии коронавируса, и ввёл новые ограничительные меры на всей территории страны. Правительство остановило исполнение необязательных государственных функций и переводит сотрудников на удаленный режим работы.