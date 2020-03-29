МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, поддерживает решения властей Вологодской и Мурманской областей для предотвращения распространения коронавируса, призывает ввести карантин и в других городах присутствия компании, говорится в сообщении "Фосагро".

Власти Мурманской области ранее приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты для предотвращения распространения коронавируса, В свою очередь в Череповце было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

"Компания "Фосагро" поддерживает решения региональных и местных властей Вологодской и Мурманской областей по оперативному введению жестких карантинных мер в городах присутствия — Череповце, Кировске и Апатитах; надеется на принятие аналогичных мер в городах Балаково и Волхов Саратовской и Ленинградской областей", — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев обратился к региональным властям с призывом срочно ввести жесткие карантинные и ограничительные меры, близкие к ЧС, в городах присутствия компании для купирования распространения инфекции. "Фосагро" указывает, что принимала и продолжает реализовывать комплексные профилактические меры для борьбы с распространением коронавируса на предприятиях и в городах присутствия.

"На предприятиях группы "Фосагро" установлен особый режим работы, в связи с их значимостью для обеспечения продовольственной безопасности страны созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы", — сообщает компания.

"Фосагро" добавляет, что координирует свою деятельность по противодействию коронавирусу с региональными и городскими штабами, участвует в разработке и реализации комплексных профилактических программ. Группа также оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия.