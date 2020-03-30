ПЕКИН, 30 мар /ПРАЙМ/. Основой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов в понедельник опустился на 2% на фоне ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

К 9.32 (4.32 мск) он упал на 2,04% и составил 23044,66 пункта.

При этом биржи материкового Китая на фоне заметного прогресса в борьбе с COVID-19 в стране открылись менее значительными колебаниями, основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09.33 (4.33 мск) снизился на 1,40% — до 2733,45 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component — на 1,55%, составив 9953,04 пункта.