ПЕКИН, 30 мар /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник снизил ставку по операциям обратного РЕПО на 20 базисных пунктов на фоне негативного влияния пандемии нового коронавируса на экономику, следует из сообщения на сайте банка.

Китайский ЦБ в понедельник осуществил вливание 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов) в свои финансовые рынки за счет операций семидневного обратного РЕПО, ставка которого в понедельник снижена с 2,40% до 2,20%.

Указывается, что соответствующие меры приняты "для поддержания уровня ликвидности в банковской системе на разумном и достаточном уровне".