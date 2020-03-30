МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 2,3%

 

 
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,3%

 

 
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 0,9%

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,7%

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,1%
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль) 5,2% -1%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
предв. RUB Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 5,16 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020) 16 (ао, ап) — див-д 2018 18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.05.2020) — див-д 2019