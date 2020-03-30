События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|2,3%
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|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,3%
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|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|0,9%
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|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,7%
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|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)
|5,2%
|-1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|предв.
|RUB
|Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019/2019
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|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 5,16 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
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|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020)
|16 (ао, ап) — див-д 2018
|18,7 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200330/831164362.html