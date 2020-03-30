МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается по основным индексам, при этом индекс РТС теряет сильнее на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск понедельника снижался на 1,21% — до 2371,95 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,33% — до 933,1 пункта.

Рубль падает к доллару на 1,33 рубля, до 80,15 рубля.