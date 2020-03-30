МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после открытия в понедельник снижаются на 2-2,5% на опасениях вокруг быстрого роста числа заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.41 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 2,24%, до 5383 пункта. Французский CAC 40 — на 2,57%, до 4239,72 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,62%, до 9476 пункта.

Европейские индексы снижаются на фоне усиливающихся опасений инвесторов за экономический ущерб от пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Однако трейдеры по-прежнему оценивают меры правительств и центробанков стран по стимулированию экономики. Главы государств и правительств Евросоюза поручили министрам финансов в течение двух недель разработать общий план мер для поддержки экономики государств-членов союза, столкнувшихся с коронавирусом.