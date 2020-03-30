МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днем в понедельник снижается к основным инвалютам на сохранении негативных настроений на глобальном рынке, при этом рубль смог отступить от утренних минимумов, несмотря на продолжающееся падение стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.31 мск понедельника рос на 56 копеек — до 79,38 рубля, курс евро поднимался на 13 копеек, до 87,86 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,65% — до 26,65 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Рубль в понедельник открыл торги сильным падением к доллару и евро на фоне снижения нефти марки Brent и негатива на зарубежных площадках. Доллар подскакивал выше 80 рублей – максимуму с 23 марта, евро поднимался выше 89 рублей, обновив максимум с 19 марта. В моменте отечественная валюта снижалась на 2,03 рубля к доллару и 1,37 рубля к евро к уровню предыдущего закрытия.

Однако днем рубль смог в более чем в два раза замедлить темпы снижения и пытался в моменте в паре с евро выйти в небольшой плюс на фоне снижения европейской валюты на международном рынке forex.

Евро на forex снижается до 1,1083 доллара — с 1,1167 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

"Мы не видим решающих изменений во внешней обстановке, а принятые меры по самоизоляции в РФ не выделяются из общего русла. Рубль по-прежнему торгуется в диапазоне 77-81 в паре с долларом, поводов его покинуть сейчас нет — рынок перешел в режим ожидания развития ситуации с пандемией", — отмечает начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков.

В понедельник новостной фон остается неблагоприятным для рубля, также отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Глобальные финансовые рынки и цены на нефть находятся под серьезным давлением из-за сохраняющейся мировой динамики распространения коронавируса и смещения очага заболевания в США. Кроме того, на российском рынке инвесторы очевидно негативно восприняли ужесточение карантинных мер в столице (и позднее, возможно, на территории всей РФ). Все вместе позволило доллару уже в первые минуты открыться выше 80 рублей", — говорит он.

Однако в дальнейшем рынки немного успокоились: цены на нефть частично восстановились, фьючерсы на акции в США несколько сократили падение, а покупатели валюты выше 80 рублей, вероятно, вновь встретили активные продажи со стороны ЦБ, полагает аналитик.

В результате к концу первой половины дня рубль наряду с большинством других валют оставался в минусе, однако в среднем снижение валют развивающихся рынков не превышало 1%, отмечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время настроение глобальных инвесторов будет во многом зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом в США – как от динамики распространения болезни, так и от новых возможных ограничительных мер в связи с этим, отмечает Кравченко из "Велес Капитала".

"На российском рынке рубль будет следовать за динамикой цен на нефть, хотя продвижению доллара выше 80 рублей будет активно мешать ЦБ. Негативным фактором для рубля остается возможное ужесточение карантинных мер на всей территории РФ, хотя в определенной степени ограничительные меры позволят несколько сократить спрос на валюту, в том числе по каналу наличных денежных средств", — считает он.

Курс рубля может оказаться под давлением на фоне снижения цен на нефть и восстановления доллара – неприятие риска возвращается на денежные и кредитные рынки, отмечают аналитики Альфа-банка.