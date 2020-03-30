МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник днём по отношению к большинству основных мировых валют после падения на протяжении шести торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск курс доллара к иене увеличивается до 107,93 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены, курс евро опускается до 1,1069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1140 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,59%, до 98,95 пункта.

Рост индекса доллара в понедельник происходит после его непрерывного снижения с 20 марта. За это время показатель опустился на 4,5%, и текущая динамика американской валюты — скорее техническая коррекция, нежели свидетельство каких-то серьёзных изменений в настроениях на валютном рынке, на котором продолжают довлеть "вирусные страхи", считают некоторые эксперты.

Так, аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что опасения по поводу распространения коронавируса и экономических последствий приостановок производства в мире в связи с этим по-прежнему доминируют на валютном рынке, но "колебания в понедельник относительно сдержанные и намного меньше, чем на предыдущих сессиях".

"Я думаю, справедливо говорить, что риск все еще высок. Новости из Китая намного лучше, в Италии улучшение, чего не скажешь о новостях из Великобритании и, конечно, из США", — также цитирует агентство мнение старшего валютного стратега RBC Capital Markets в Лондоне Адама Коула (Adam Cole).