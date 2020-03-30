МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут, трейдеры оценивают принятые в США меры по поддержке экономики на фоне ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,04%, до 21629,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,83%, до 7564,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 2556,58 пункта. Сразу после открытия при этом индексы росли в среднем на 1-1,4%.

Принятые в США меры поддержки экономики на фоне кризиса из-за распространения коронавируса поддерживают торги. Так, в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. При этом наиболее высокими темпами заболевание продолжает распространяться по территории США. По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах превысило 140 тысяч, скончались от вируса почти 2,5 тысячи американцев.

Распространение заболевания связано с введением карантинных мер во многих странах мира, что затрагивает производство, торговлю и туризм. В связи с этим рынки ожидают от властей государств меры поддержки экономики, а аналитики дают свои оценки по негативному влиянию ситуации на динамику ВВП отдельных стран и мира в целом.

"Сейчас нельзя оценить краткосрочное направление рынков в условиях такой сильной неопределенности", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного менеджера Bahnsen Group Дэвида Бансена (David Bahnsen).