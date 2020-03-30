МОСКВА, 30 мар — Dow Jones. Корпоративная прибыль в этом квартале, как ожидается, будет худшей в истории, но никто не знает точно, насколько плачевной она окажется. Данные, не относящиеся к финансовым прогнозам компаний, многие из которых так и не были обновлены, чтобы учесть ущерб от коронавирусной пандемии, могут пролить свет на то, насколько сильно пандемия ударила по отраслям и компаниям.

Новости не так плохи.

Хотя, судя по сведениям FactSet, почти половина компаний в составе S&P 500 в ходе последних конференц-звонков заявили о влиянии коронавируса на их бизнесы, не стоит забывать, что более 90% этих конференц-звонков состоялось в январе или феврале, то есть до того, как вирус ударил по США и потребители сильно изменили свое поведение.

По состоянию на 20 марта только 13 компаний в последние недели пересмотрели прогнозы, чтобы учесть в них влияние эпидемии в соответствии с последними оценками, еще 11 компаний отозвали свои предыдущие прогнозы или приостановили действие, поскольку перспективы слишком туманны. Оставшиеся компании либо вообще не предоставили обновленные данные, либо оставили уже опубликованные прогнозы неизменными.

Данные по посещаемости магазинов и онлайн-транзакциям, полученные из ряда источников, позволяют оценить то, что сейчас происходит в сетевой розничной торговле, супермаркетах, ресторанах быстрого питания и даже у производителей респираторов, которые с начала вспышки коронавируса в США оказались в дефиците. Некоторые данные были ожидаемы, но некоторые стали сюрпризом.

Оптовый бум

Многие данные свидетельствуют о том, что в связи с паникой, вызванной коронавирусом, покупатели в последнее время активно посещали оптовые и сетевые розничные магазины, такие как Costco Wholesale и Walmart. Согласно Placer, за последнюю неделю февраля посещаемость сетей Costco и Sam's Club компании Walmart выросла к аналогичному периоду прошлого года на 13,2% и 9% соответственно.

В первую неделю марта данный тренд только усилился: посещаемость торговых точек этих сетей возросла на 18,3% и 21% соответственно. Значительно выросло и число покупателей в магазинах Target и Walmart.

Супермаркеты и продовольственные магазины

В отличие от оптовых и сетевых розничных магазинов, в супермаркетах не наблюдался резкий рост посещаемости до второй недели марта, когда вспышка коронавируса действительно ударила по Америке и люди начала закупать продукты питания, готовясь к возможному карантину. Число покупателей в Albertsons подскочило на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Kroger эта цифра выросла на 36%, а магазины Wegmans посетило на 27% покупателей больше.

Дела в сетях быстрого питания обстоят отлично

Удивительно, что достаточно устойчивыми оказались сети ресторанов быстрого питания, учитывая страх, что коронавирус, возможно, заставил людей сомневаться, стоит ли сейчас обедать не дома. В последнюю неделю февраля и первую неделю марта суммарное число посетителей ресторанов McDonalds, Starbucks и Burger King по всей стране, несмотря на некоторые отступления, оставалось практически неизменным к аналогичным периодам прошлого года. Popeyes, Chick-fil-A и Chipotle Mexican Grill (бренды, которые в последнее время быстро развивались) по-прежнему отмечают значительный рост посещаемости.

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Стоит отметить, что эти данные касаются периода, предшествовавшего введению во многих штатах и городах политики социального дистанцирования и запрета на посещение ресторанов. С тех пор бизнес быстрого питания в этих регионах перешел в режим выдачи еды на вынос и доставки, что только частично будет отражено в данных о посещаемости.

Средства индивидуальной защиты

Coupa, которая в прошлом году управляла расходами клиентов – от Toyota до Lululemon – на сумму свыше 500 млрд долларов, сказала, что в феврале ее клиенты потратили на средства для санитарной обработки офисов на 33% больше, чем годом ранее, а на средства для индивидуальной защиты – на 75% больше.

3M, один из крупнейших производителей респираторов N95, с января наращивает производство и планирует к следующему году увеличить его в два раза. По данным геопространственной аналитической фирмы Orbital Insight, проходимость завода, принадлежащего подразделению средств индивидуальной защиты 3M, который расположен в Валли, Небраска, с конца января подскочила примерно на 35% по сравнению с прошлым годом. В ожидании всплеска спроса ко многим сотрудникам обратились с просьбой работать внеурочные часы.

Гендиректор Майк Роман сказал, что продажи защитных масок для лица за время вспышки коронавируса могут приблизиться к 250 млн долларов, однако эту цифру следует оценивать объективно. Так, в прошлом году суммарная выручка 3М превысила 32 млрд долларов, причем около 11% выручки принесло подразделение средств для индивидуальной защиты, поэтому 250 млн долларов, полученных благодаря продаже масок, не смогут существенно изменить ситуацию.

Автор Evie Liu, evie.liu@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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