МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает опускаться в понедельник вечером на фоне роста аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,68%, или на 11,2 доллара, до 1642,8 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — на 2,4%, до 14,185 доллара за унцию.

Инвесторы вернулись к приобретению рисковых активов, на фоне ослабления опасений за развитие мировой экономики. Биржи Европы растут на 0,5-1,5%, США — более чем на 2%.

Ранее в марте американский президент Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, позднее Трамп сообщил, что меры предотвращения распространения коронавируса в США будут продлены до 30 апреля.

При этом аналитики полагают, что динамика цен на золото сильно зависит от ситуации на фондовых рынках. "В краткосрочной перспективе золото должно быть поддержано приобретением активов-"убежищ", но если фондовые рынки упадут сильнее, продажи золота для компенсации маржинальных требований могут возобновиться", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг, чье мнение приводит агентство Рейтер.