МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник вырос, несмотря на обвал рынка нефти и слабый рубль, динамику российского рынка определил рост западных фондовых рынков на фоне надежд на меры поддержки финансовых регуляторов.

Индекс Мосбиржи на закрытии вырос на 1,34%, до 2433,35 пункта, индекс РТС — на 0,33%, до 958,54 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Западные фондовые рынки вечером растут на 0,6-2,7%, нефть падает на 7,4% до 25,87 доллара за баррель сорта Brent. Доллар растет на 1,16 рубля до 79,98 рубля.