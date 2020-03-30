МОСКВА, 30 мар — Dow Jones. Администрация Дональда Трампа пообещала, что рынок акций продолжит работать. Ранее пандемия коронавируса и резкая волна продаж на рынке акций побудили некоторых комментаторов и политиков предположить, что временное закрытие рынка, возможно, успокоит напуганных инвесторов.

Индекс S&P 500 упал на 25% с середины февраля, наиболее быстрыми темпами за всю историю опустившись от рекордного максимума до территории медвежьего рынка. Волатильность также была беспрецедентной: каждый день марта индекс в среднем колеблется на 5,2% и может вскоре превысить рекорд в 3,9%, установленный в ноябре 1929 года. И даже после выдающегося трехдневного ралли на прошлой неделе многие инвесторы по-прежнему встревожены, в то время как число жертв вируса в США растет, а многие штаты находятся на карантине.

Несмотря на серьезность этого обвала, чиновники заявили, что рынок работает хорошо. Закрытие рынков акций привело бы к ряду негативных последствий, которые в конечном счете ударили бы по инвесторам, считают финансовые руководители и ученые.

Если рынок акций закроется, инвесторы не смогут продать ценные бумаги в своих брокерских или пенсионных счетах. Это заставит их продавать другие активы в том случае, если им потребуется ликвидность, и может спровоцировать банковскую панику и обвал на рынке облигаций.

"Мы думаем, что оставить рынки открытыми – это наилучшее решение", — заявил в четверг министр финансов Стивен Мнучин на встрече в Совете по надзору за финансовой стабильностью. В состав совета входят главы Министерства финансов, ФРС США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Представители Нью-Йоркской фондовой биржи, принадлежащей Intercontinental Exchange Inc., и Nasdaq Inc. также заявили, что хотят, чтобы их биржи продолжили работать.

Сторонники закрытия рынка говорят, что инвесторам нужна передышка на фоне пандемии коронавируса. "Возможно, закрытие на день или два… поможет разрядить обстановку", — заявил сенатор от демократов Джо Манчин телеканалу MSNBC 19 марта.

Некоторые представители финансовой отрасли с ним согласны. Руководители ряда крупнейших управляющих компаний заявили новому главе Банка Англии на конференции ранее в марте, что финансовые рынки стоит закрыть на две недели, хотя большинство присутствовавших не согласились с ними.

Некоторые на Уолл-стрит опасаются, что даже упоминание об этой идее может спровоцировать панику. Например, в "черный понедельник", 19 октября 1987 года, рынок обвалился после того, как тогдашний председатель SEC Дэвид Рудер заявил журналистам, что торги могут быть остановлены. И хотя этого не произошло, некоторые представители биржи сочли, что его комментарии способствовали распространению паники.

"Попытки закрыть рынки США фактически могут усилить хаос, – заявил в интервью The Wall Street Journal Терренс Даффи, председатель и гендиректор оператора фьючерсной биржи CME Group Inc. – По-моему, это ужасная идея".

Регуляторы обладают широкими полномочиями по приостановке торгов в случае чрезвычайной ситуации на рынке. SEC может приостанавливать торги на фондовых биржах США на срок до 90 дней, если уведомит об этом президента Трампа и у него не найдется возражений.

Если биржам придется закрыться, этот процесс будет сравнительно простым – это почти так же просто, как щелкнуть выключателем. Подавляющее большинство сделок с акциями, опционами и фьючерсами осуществляется в электронном виде.

Это означает, что закрытие торговых залов NYSE и других биржевых площадок в течение последних недель из-за коронавируса практически не повлияло на характер торгов.

"Рынки функционируют хорошо, – заявил глава направления североамериканских рынков в Nasdaq Тал Коэн. – Направление движения цен на акции – это уже другой вопрос".

Автор Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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