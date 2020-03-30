МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом в пределах 2% после соразмерного падения в течение торгов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,97%, до 5563,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 4378,51 пункта, а немецкий DAX — на 1,9%, до 9815,97 пункта.

К окончанию торгов индексы восстановились после падения на 2-2,5% в ходе торгов. Росту опасений способствовало увеличение числа зараженных коронавирусом в Европе, что, в свою очередь, негативно влияет на экономику региона.

Аналитики полагают, что такой рост не будет долговечным. "Думаю, трейдеры хотят иметь надежду, но реальность такова, что в краткосрочной перспективе будет больше боли", — отметила директор по инвестициям Aberdeen Standard Investments Луиза Кернохан (Louise Kernohan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Трейдеры также продолжают оценивать меры стимулирования экономики со стороны центробанков стран. Главы государств и правительств Евросоюза поручили министрам финансов в течение двух недель разработать общий план мер для поддержки экономики государств-членов союза, столкнувшихся с коронавирусом.