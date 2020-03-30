МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на фоне ощутимого повышения западных фондовых площадок в начале недели.

Слабый рубль и обвал рынка нефти не смогли нивелировать позитивного влияния улучшения конъюнктуры западных рынков акций.

Индекс Мосбиржи на закрытии вырос на 1,34%, до 2433,35 пункта, индекс РТС — на 0,33%, до 958,54 пункта, свидетельствуют данные торгов.

РЫНОК СМОГ ВЫРАСТИ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос, несмотря на разнонаправленные широкие колебания, отмечавшиеся в течение дня. Тон динамике во второй половине дня и на закрытие задавал ощутимый рост западных фондовых рынков, которые вечером росли на 0,6-2,9%.

Принятые в США меры поддержки экономики на фоне кризиса из-за распространения коронавируса поддерживают торги. Так, в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

Между тем, нефтяные котировки сорта Brent обновили минимум с 2002 года (майские фьючерсы), июльский фьючерс падал вечером на 6,5% до 26,14 доллара за баррель.

Инвесторы опасаются за баланс спроса и предложения на рынке энергоресурсов в условиях борьбы с распространением коронавируса при отсутствии консенсуса среди членов ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти. Через пару дней у членов альянса заканчиваются обязательства по сокращению добычи общим объемом 2,1 миллиона баррелей к уровням октября 2018 года. Паническими на этом фоне звучат новости о появлении на рынке США отрицательных цен на нефть, когда ее собственники приплачивают покупателям за ее самовывоз.

В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги Polymetal (+8,3%), "Ростелекома" (+5,3%), ГДР "Русагро" (+3,4%), акции "Полюса" (+3,3%) и "Алросы" (+3,2%). Снизились акции "Аэрофлота" (-2%), "Татнефти" (-3,2% префы и —1,6% обычные), "Газпром нефти" (-1%), "Башнефти" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Покупки на российском рынке сегодня преобладали, но носили осторожный, выборочный характер, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Завтра мы также не ждем единого тренда в ходе торгов, отечественный рынок будет главным образом ориентироваться на динамику котировок нефти и внешних рынков, а также — на "вирусный" новостной фон. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник — 2330-2480 пунктов", — оценил он.

Несмотря на драматичную ситуацию на рынке энергоносителей, российские акции чувствовали себя достаточно уверено, а индекс Мосбиржи смог продемонстрировать рост, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом техническая картина на графике индекса говорит в пользу продолжения снижения. "Быкам" для новой волны коррекционного роста необходимо преодолевать локальные максимумы, установленные в конце прошлой недели чуть ниже 2520 пунктов. Продавцам же для возобновления снижения необходимо пробивать поддержку на уровне 2350 пунктов", — оценил он.