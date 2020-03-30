МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Число ежедневных пользователей сервиса видеосвязи Skype за месяц выросло на 70%, говорится в сообщении компании Microsoft.

"Оставаться на связи с близкими сегодня важнее, чем когда-либо. За последнее время Skype ежедневно стали использовать 40 миллионов человек, что соответствует месячному росту на 70%. При этом длительность звонков внутри Skype за месяц возросла на 220%", — говорится в релизе.

Другим аналогичным сервисом Microsoft Teams пользуются, по данным компании, более 44 миллионов человек.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.