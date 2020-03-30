МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник заметно ускорили рост, который превысил 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.22 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,94%, до 22272,23 пункта. Минутами ранее рост превышал 3%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 3,39%, до 7756,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,26%, до 2623,58 пункта. Сразу после открытия при этом индексы росли в среднем на 1-1,4%.

Инвесторы продолжают с оптимизмом отыгрывать действия американского президента Дональда Трампа, направленные на поддержание экономики США. Так, в прошлую пятницу Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

"У нас появилась некоторая уверенность в том, что принятый США закон будет способствовать росту ликвидности, но общее настроение остается довольно неопределенным, поскольку число заболеваний коронавирусом продолжает расти", — отметил исполнительный директор AdvisorShares Ноа Хамман (Noah Hamman), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах превысило 150 тысяч, скончались от вируса почти 2,8 тысячи американцев.