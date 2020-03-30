МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. АФК "Система" сократила долю косвенного владения в агрохолдинге "Степь" до 84,63% с 93,45%, говорится в материалах корпорации.

Как пояснили РИА Новости в АФК "Система", снижение доли произошло вследствие продажи самим агрохолдингом своих казначейских акций. "Свои казначейские акции "Степь" продала с целью финансирования бизнеса компании. При этом АФК "Система" сохраняет прежнюю долю в прямом владении. Данная сделка никак не влияет на размер дивидендов в пользу "Системы", — сказали в пресс-службе АФК.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России, входит в состав АФК "Система". Ключевые направления ее деятельности: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство. Активы предприятия расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.