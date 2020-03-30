ВАШИНГТОН, 30 мар /ПРАЙМ/. Меры, предпринятые Федеральной резервной системой США (ФРС) по понижению ставки и поддержке ликвидности на фондовом рынке, несколько сгладили последствия экономического кризиса на развивающихся рынках, считает вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мэтью Гудман.

Гудман отметил, что "некоторые развивающиеся рынки оказались в лучшей позиции, чем могли быть" из-за мер ФРС.

"Но совершенно очевидно, что кризис здравоохранения и связанные с этим экономические последствия несут огромный риск развивающимся рынкам и менее развитым странам", — сказал он в ходе телефонной конференции, посвящённой ситуации в мировой экономике.

Главный экономист Nomura Securities International Льюис Александр продолжил, что, безусловно, речь идёт о том, что ФРС в первую очередь стремится поддержать американскую экономику, но, понижая ставки и поддерживая фондовые рынки США, регулятор сдерживает рост стоимости доллара и, как следствие, ставок на суверенный долг государств с развивающейся экономикой.

Более того, этот долг обычно номинирован в долларах, что автоматически приводит к удорожанию долгового портфеля с точки зрения их нацвалют при росте стоимости доллара, напомнил он.

"Настало ли время предпринимать более активные шаги, чтобы сдерживать рост доллара,… я не думаю, что это сейчас требуется, но это, возможно, потребуется в будущем", — подытожил Гудман.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран "большой двадцатки" (G20) заявила, что страны с развивающейся экономикой оказались в критической ситуации из-за ситуации с коронавирусом, отток капитала составил 83 миллиарда долларов с начала кризиса, что является абсолютным рекордом за всю историю.

Кроме того, по данным МВФ, на восстановление развивающихся рынков после кризиса потребуется около 2,5 триллиона долларов инвестиций.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку, и сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Глава регулятора заявил, что такие экстремальные меры были оправданы, так как "вспышка коронавируса нанесла ущерб обществу и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США". Кроме этого, министр финансов Стивен Мнучин объявил, что на поддержание ликвидности рынка в рамках антикризисного пакета ФРС потратит порядка 4 триллионов долларов.