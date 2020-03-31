МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Средний размер ипотеки в России по итогам февраля вырос на 2,2% — до 2,7 миллиона рублей, обновив исторический максимум, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Последний рекорд у показателя был зафиксирован в январе, тогда средний размер ипотечного кредита достиг 2,64 миллиона рублей.

По данным компании, за февраль россияне оформили 50,9 тысячи ипотечных договоров, что почти на 30% больше показателя января текущего года и на 12,7% больше февраля прошлого. Общая сумма договоров выросла за месяц на 31%, а за год – на 29%, до 137,2 миллиарда рублей.

"Рост выдач ипотечных кредитов год к году объясняется в первую очередь тем, что за прошедший год ставки по ипотеке существенно снизились. В результате увеличился спрос на ипотечные кредиты", — пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

При этом выдачи в марте текущего года, скорее всего, могут превысить показатели марта 2019 года, так как реализуется отложенный потребительский спрос на ипотеку в преддверии роста ставок, ожидает он.

Российские банки в конце марта сообщили РИА Новости, что начинают повышать ставки по ипотеке, несмотря на то, что регулятор принял решение сохранить ставку на уровне 6% годовых. При этом некоторые игроки заявили, что заняли выжидательную позицию — внимательно наблюдают за рынком и в любой момент готовы оперативно отреагировать на изменения.