МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост по основным индексам на фоне отскока цен на нефть и укрепления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль усиливает рост к доллару и евро после старта торгов

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника рос на 2,18% — до 2486,33 пункта, индекс РТС – на 3,35%, до 990,68 пункта.

На старте торгов рублевый индекс Мосбиржи поднимался на 1,38%, а долларовый индекс РТС — на 2,52%.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 24 копейки – 79,08 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,14% — до 26,72 доллара за баррель.

По состоянию на 10.30 мск индекс Мосбиржи рос на 2,44% — до 2492,66 пункта (уже поднимался до 2500,99 пункта), индекс РТС – на 3,89%, до 995,82 пункта. Акции нефтегазового сектора прибавляют порядка 1,15-5,65%, банковского – 1,39-2,33%, горно-металлургического растут на 1,46-4,12%, бумаги ритейлеров – на 1,25-3,4%.