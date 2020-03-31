МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после открытия во вторник растут на 1,5-2%, инвесторы оценивают признаки выхода Китая из экономического спада, вызванного коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.15 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 1,64%, до 5655 пунктов, французский CAC 40 — на 1,82%, до 4458,31 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,04%, до 10015,75 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник макроэкономические данные, позволяющие оценить масштабы влияния коронавируса на экономику. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, более 33 тысяч человек скончались.

На настроения трейдеров по всему миру оказала влияние китайская макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

Участники рынка также обратили внимание на данные ВВП Великобритании, который, как и ожидали аналитики, в четвертом квартале 2019 года вырос в годовом выражении на 1,1%.

Позднее во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные годовой инфляции в еврозоне. Ожидается, что в марте, по предварительной оценке, показатель составил 0,8% против значения февраля в 1,2%.