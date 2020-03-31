МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник, к вечеру опускаясь уже почти на 1,5%, на росте курса доллара и общего аппетита к риску на финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 1,44%, до 1619,85 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — растёт на 0,64%, до 14,223 доллара за унцию.

Давление на золото оказывает в том числе рост курса доллара к мировым валютам. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.

Но на рынки также вернулся аппетит к риску после публикации макростатистики, свидетельствующей о быстром "выздоровлении" экономики Китая от коронавируса. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

"Сочетание укрепляющегося доллара и роста аппетита к риску оказывает давление на золото", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама.

При этом директор Kedia Commodities Аджай Кедия, чье мнение также приводит агентство, полагает, что цена на золото восстановится, так как центральные банки продолжат смягчать свою монетарную политику, а государственные долги будут расти.