МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник поднимаются после выхода сильной статистики по доверию потребителей и на фоне мер поддержки экономики, при этом первый квартал в целом может стать одним из худших для американских рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,31%, до 22396,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,84%, до 7839,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 2630,4 пункта. Сразу после открытия при этом индексы снижались в пределах 1%, а затем перешли к росту.

Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в марте опустился слабее ожиданий — до 120 пунктов с февральских 132,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали снижение до 110 пунктов с первоначального значения февраля в 130,7 пункта.

При этом с начала года индекс Dow Jones потерял более 20%, а S&P 500 — почти 19%. Агентство Рейтер отмечает, что DJIA может показать самое сильное снижение за квартал с 1987 года, S&P 500 — с 1938 года, а NASDAQ, который за три месяца опустился почти на 12%, — с 2008 года.

Трейдеры продолжают обращать внимание на меры поддержки экономики из-за ситуации вокруг коронавируса. В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Кроме этого, Федеральная резервная система США продолжает поддерживать ликвидность фондового рынка за счет выкупа ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое необходимо.

"Хоть большинство и хочет сохранять оптимизм, будучи уверенными в том, что низы достигнуты, этот оптимизм основан лишь на больших надеждах", — цитирует агентство слова управляющего директора Wedbush Securities Майкла Джеймса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ,в мире заражены уже более 690 тысяч человек, более 33 тысяч скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах превысило 150 тысяч, скончались от вируса почти 2,8 тысячи американцев.