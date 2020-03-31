МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы по итогам первого квартала потеряли 23-26%, свидетельствуют данные торгов.

С начала года британский FTSE 100 потерял 24,9%, французский CAC 40 — 26%, немецкий DAX — 25,5%. Для немецкого индекса текущий квартал стал худшим почти за 18 лет, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Сводный индекс The Stoxx Europe 600 Index потерял в отчетном периоде 23%, что, по данным агентства Блумберг, является самым сильным падением за всю историю наблюдений.

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 1,85%, до 5666,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 4396,1 пункта, а немецкий DAX — на 1,28%, до 9942 пунктов.

Первый квартал 2020 года стал худшим для европейских бирж, так как распространение коронавируса до масштабов пандемии нанесло существенный ущерб развитию мировой экономики. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.