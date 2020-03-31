МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на фоне возврата спроса на рисковые активы и рублевые, в частности. Растущий рубль и попытки рынка нефти стабилизироваться и восстановиться поддержали рост стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 3,10%, до 2508,81 пункта, индекс РТС — на 5,83%, до 1014,44 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Вечером доллар терял 1,2 рубля, до 78,1 рубля.

В марте рублевый индекс Мосбиржи максимально терял 25,6% к уровню закрытия февраля, завершил март он падением на 9,92%. Долларовый РТС по итогам марта снизился на 21,95%, на максимуме индекс терял 37,8% на фоне ослабления рубля к американской валюте.

За завершившийся первый квартал индекс Мосбиржи потерял 17,63%, РТС упал на 34,51%.

РЫНОК ВЫРОС

Российский фондовый рынок во вторник вырос, несмотря на разнонаправленные колебания западных фондовых индексов вечером.

Инвесторы отыгрывали макроэкономические данные. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

В то же время индекс доверия потребителей в США в марте опустился слабее ожиданий — до 120 пунктов с февральских 132,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали снижение до 110 пунктов с первоначального значения февраля в 130,7 пункта.

Между тем, нефтяные котировки по сорту Brent после обновления накануне минимума с 2002 года (майские фьючерсы – ниже 23 долларов), во вторник пытались стабилизироваться. Июньский фьючерс вечером снижался на 0,5% — до 26,30 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают завершения обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи общим объемом 2,1 миллиона баррелей к уровням октября 2018 года. Негативно на этом фоне выглядят новости о падении стоимости российской марки Urals, которая обновила в понедельник минимум с марта 1999 года – в районе 13 долларов за баррель.

Впрочем, сигналом о вернувшемся спросе во вторник спроса на рублевые активы стал рост курса рубля.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались бумаги "Алросы" (+10%). Инвесторы отметили сообщения о том,что компания рассматривает разные антикризисные меры, в числе которых в качестве одной из альтернатив — и возможный выкуп части алмазов Гохраном.

Также выросли акции "Сургутнефтегаза" (+6,9%), ММК (+6,6%), "Газпром нефти" (+6,3%), акции АФК "Система" (+6%), "Новатэка" (+6%). Снизились в цене скорректировавшиеся акции "Полюса" (-4,8%) и Polymetal (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок достаточно спокойно отреагировал на ухудшение внешнего фона в течение дня, удержав позиции чуть ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Отметим, что для продолжения коррекционного роста "быкам" необходимо преодолеть уровень 2520 пунктов — сегодняшняя попытка оказалась неудачной. При этом в ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В случае публикации слабых данных продажи по широкому спектру активов могут вновь активизироваться, что приведет к новой волне снижения биржевых индексов", — добавил он.

Завтра вирусный новостной фон останется в центре внимания инвесторов, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Впрочем так же, как и рынок нефти — Саудовская Аравия подтвердила планы наращивания добычи нефти с 1 апреля, именно завтра истекает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, добавляет он.

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в пределах 2370-2500 пунктов", — оценил Дейнека.

Март завершается на умеренно оптимистичной ноте, в апреле риски новых продаж не теряют актуальности, но все же пыл "медведей" заметно ослаб, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь стремились к 2500 и 1000 пунктам, но отступили от максимумов сессии ближе к ее концу. Краткосрочная ситуация на данный момент складывается неоднозначной. "Быкам" пока стоит соблюдать осторожность и помнить об опасности отскока от ближайших сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2300-2600 пунктов", — оценила она.