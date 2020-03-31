МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается во вторник вечером в последний день квартала, на который пришелся кризис, связанный с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск курс доллара к иене снижался до 107,74 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены, курс евро к доллару опускался до 1,0978 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 99,41 пункта.

С начала года индекс доллара поднялся на 3%, евро к доллару подешевел на 2%, а курс доллара к иене опустился менее чем на 1%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В Европе крупнейшие вспышки заболевания находятся в Италии и Испании, где зафиксировано 105 тысяч и 94 тысячи случаев соответственно.

Связанные с коронавирусом карантинные меры, которые включают ограничения по передвижению населения, негативно сказываются на ряде секторов экономики, в том числе производстве, туризме, перевозках и торговле. Мировые центробанки вводят поддерживающие меры экономики, включая снижение ключевых ставок и выкуп активов с рынка.

Трейдеры оценивают и статистику по Европе. Согласно официальным данным, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, замедлилась до 0,7% с уровня февраля в 1,2%, аналитики ожидали значение показателя на уровне 0,8%. Безработица в Германии в марте при этом вновь осталась на отметке в 5%, где показатель находится с мая 2019 года, эксперты ожидали роста безработицы до 5,1%.