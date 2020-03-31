МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. ВТБ за последнюю неделю принял 211 заявок на предоставление кредитных каникул от заболевших коронавирусом клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ ранее заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Так, за неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Как сообщается, программы реструктуризации включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки. ВТБ отмечает, что каждое обращение рассматривается банком отдельно.

"Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 по ипотеке и 154 — по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.