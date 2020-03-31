МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Распространение коронавируса в мире, риски глобальной рецессии и драматическое падение цен на нефть обвалили в марте российский рынок акций к минимуму с апреля 2018 года по рублевому индексу Мосбиржи и к минимуму с марта 2016 года по долларовому индексу РТС, отметили опрошенные РИА Новости эксперты.

Однако вливание ликвидности мировыми центробанками на финансовые рынки и улучшение ситуации с вирусной инфекцией в Китае позволили рынку акций РФ в числе других глобальных фондовых рынков сократить к концу месяца часть понесенных потерь, также отмечают они.

"Причина фондового коллапса – экономический кризис, разразившийся на фоне заболеваемости, вызванной коронавирусом, и падение цены на нефть до минимума с 2002 года", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Рублевый индекс Мосбиржи по итогам марта потерял 9,92% и закрыл торги месяца на уровне 2508,81 пункта. При этом в ходе торгов в течение месяца индикатор максимально опускался от февральских значений на 25,6% — до 2083,87 пункта, следует из данных Московской биржи.

Долларовый РТС по итогам марта снизился на 21,95%, до 1014,44 пункта, на максимуме индекс РТС в марте терял 37,8% — до 808,79 пункта на фоне ослабления рубля к американской валюте

РЫНКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Мартовское падение отечественного рынка было главным образом связано с рисками глобальной рецессии и драматическим падением цен на нефть из-за сокращения глобального спроса, спрос сократился на несколько миллионов баррелей в день", — отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

В марте стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель — к минимумам с 2002 года.

"Риски рецессии связаны с многочисленными карантинными мероприятиями по всему миру и резким снижением деловой активности, усилились риски корпоративных банкротств", — добавляет Суверов.

В то же время ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что провал российского рынка в марте нельзя назвать каким-то катастрофичным.

"Вспоминается 2008 год, но тогда падение рынков происходило с большей яростью распродаж на фоне проблем с ликвидностью", — указывает он.

Например, в августе 2008 года максимальные потери индекса ММВБ (прежнее название индекса Мосбиржи) в течение месяца составили 41,6%, в сентябре того же года – 52%, в октябре 2008 года — 31,2%, следует из динамики индикатора.

Тем не менее, во второй половине марта текущего года наметится отскок, связанный с бездонными финансовыми вливаниями мировых центральных банков и правительств. ФРС объявила о безлимитном количественном смягчении, а власти США одобрили пакет поддержки экономики на два триллиона долларов, напоминает Суверов.

"Рынки, очевидно, решили, что чем хуже будет ситуация в экономке, тем больше стимулов предоставят власти", — полагает он.

"Частные инвесторы весьма спокойно воспринимали мартовскую просадку (текущего года – ред.), ожидая хороших цен для формирования долгосрочных позиций. Усилия ФРС по наполнению финансовой системы ликвидностью и первые признаки улучшения ситуации в Китае позволили рынку отыграть часть потерь, а также подарили более высокую уверенность в восстановлении после того, как коронавирусный кризис завершится", — считает Кочетков.

Неопределенности стало меньше, а значит, и поводов для повторения провала индексов уже нет, также отмечает эксперт.

"Апрель еще подарит множество негативных эмоций, но пример Китая позволяет прогнозировать приблизительные сроки выхода мировой экономики из карантинного состояния", — надеется аналитик.