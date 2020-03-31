МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль уверенно прибавляет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе и тестирование уровня поддержки на отметке 1,1 доллара. Попытки рынка нефти стабилизироваться поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.33 мск падал на 95 копеек, до 78,37 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до уровня 86,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КАЧНУЛСЯ ВВЕРХ

Российская валюта во вторник вечером ощутимо растет к доллару и в большей степени к евро. Европейская валюта на форексе теряет 0,3%, до 1,1012 доллара.

Курс доллара к основным мировым валютам поднимается во вторник вечером в последний день квартала, на который пришелся кризис, связанный с карантинными ограничениями на фоне распространения коронавируса.

Между тем, нефтяные котировки по сорту Brent после обновления накануне минимума с 2002 года (майские фьючерсы – ниже 23 долларов), во вторник пытались стабилизироваться. Июньский фьючерс вечером повышался на 0,6% — до 26,59 доллара за баррель.

Инвесторы с тревогой ожидают завершения обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи общим объемом 2,1 миллиона баррелей к уровням октября 2018 года. Саудовская Аравия подтвердила намерение нарастить добычу. Негативно на этом фоне выглядят новости о падении стоимости российской марки Urals, которая обновила в понедельник минимум с марта 1999 года – в районе 13 долларов за баррель.

Позитивное влияние сегодня на общий аппетит инвесторов к риску оказала хорошая статистика по деловой активности в производственном секторе Китая, а чуть позже в Германии были опубликованы весьма благоприятные в рамках текущей ситуации данные по рынку труда, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 1,5-1,9%. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже 2,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на переход рынка энергоносителей вечером к разнонаправленной динамике, рубль смог уверенно укрепиться, чему способствовала соответствующая динамика валют развивающихся экономик, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 75–80 рублей. В текущий момент сохраняются риски возобновления роста американской валюты и пробоя верхней границы данного канала", — оценил он.

В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 77,8-79,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"При этом риски усиления давления на рубль в перспективе остаются повышенными как на стороне возможного продолжения снижения нефтяных цен, так и за счет новых волн рыночного пессимизма", — добавил он.