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МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС проведет программу buy back на 15 миллиардов рублей с 31 марта 2020 года, план приобретения будет реализован через 100% дочернюю компанию ООО "Бастион", говорится в сообщении компании.

"План приобретения вступает в силу 31 марта 2020 года и действует в течение 2020 календарного года", — уточняется в сообщении.

Совет директоров МТС одобрил 19 марта программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей.

Сообщается, что половина средств будет направлена на выкуп акций АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance), остальные средства будут направлены на выкуп акций с открытого рынка.

В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).