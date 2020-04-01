МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после открытия в среду снижаются в среднем на 3-4% на опасениях за влияние коронавируса на состояние экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.06 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 3,77%, до 5458,2 пункта, французский CAC 40 — на 3,33%, до 4249,88 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,26%, до 9611,75 пункта.

Давление на котировки по-прежнему оказывает влияние глобальное распространение коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.