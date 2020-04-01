МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций после старта торгов несколько замедлил снижение по рублевому индексу Мосбиржи и одновременно усилил падение по долларовому индексу РТС на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск среды снижался на 1,83% — до 2462,97 пункта, индекс РТС – на 3,34% — до 980,52 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 2,27%, индекс РТС падал на 2,98%.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 64 копейки – до 79,01 рубля.