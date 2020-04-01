МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в апреле снижения фондовых индексов РФ и стабилизации рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством "Прайм".

Успехи борьбы с вирусом и волатильность нефти определят направление динамики индексов, считают эксперты.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за месяц на 5,6% и 4,2%, то есть до 2368 и 971 пункта, соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом останется в районе 26 долларов за баррель, цена золота вырастет в пределах 100 долларов за унцию до 1666 долларов, а евро на форексе останется около 1,1 доллара, инфляция в месячном выражении составит 0,5%, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам месяца останется немного выше уровня 78,5 рубля, евро – около 86,5 рубля, ожидают аналитики.

БОРЬБА С ВИРУСОМ

Судя по поведению глобальных индикаторов риска первая волна паники на мировых площадках утихает, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Денежные власти оперативно объявили о колоссальных мерах монетарной поддержки, правительства – о прямой поддержке населения и бизнеса. Ключевой вопрос в том, как будут соотноситься реальные экономические потери с мерами поддержки. Скоро мы начнем получать экономические данные за март, в котором лишь во второй половине месяца начали действовать различного рода ограничительные меры", — говорит он.

Крайне важным является результат обсуждения в Конгрессе США дополнительных бюджетных стимулов: дебаты обещают быть более продолжительными и ожесточенными, чем в случае предложения по стимулирование экономики США более чем на 2 триллиона долларов, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". И влияние политической предвыборной конъюнктуры проявится здесь в полной мере, уверен эксперт.

"В Китае инфекция пошла на спад, но в Европе и США она набирает обороты. Поэтому можно ожидать ухудшения экономических прогнозов на ближайшие месяцы, от которых не спасет и ликвидность ФРС. Поэтому предстоящий месяц будет волатильным, а итог его может быть схожим с мартом", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Впрочем, аналитик отмечает, что Китай показал, что карантинные меры приносят свой результат, и благодаря этому деловая активность в стране вновь начала расти. Поэтому рынки получили порцию надежды и определённые ориентиры по длительности коронавирусного кризиса, указывает он.

В некоторых государствах пандемия продолжает наращивать темпы, что сохранит неопределенность относительно сроков ее окончания, это приведет к новой волне распродаж на рынках в середине апреля, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Скорее всего, по итогам месяца основные мировые индексы потеряют еще примерно 10-15%. Американский рынок будет выглядеть несколько лучше остальных стран, но общий тренд будет схожим во всем мире. Скорее всего, появиться первая корпоративная негативная статистика, что добавит пессимизма на рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) пробьет вниз 20000 пунктов (21914,37 пункта на закрытии 31 марта — ред.) и закрепится ниже этого уровня", — прогнозирует аналитик. Первый квартал 2020 года стал худшим для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%) и Dow Jones – с 1987 года (падение на 23%).

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НЕФТИ

На нефтяных площадках инвесторы будут следить за развитием ценового противостояния между Россией, Саудовской Аравией и США, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нельзя исключать позитивных сдвигов в данном вопросе, хотя фактически в апреле завершается срок сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи и, значит, предложение станет еще более обильным. Основной негатив на нефтяных площадках, тем не менее, во многом уже заложен в цены и, значит, инвесторы скорее будут ориентироваться на сиюминутные настроения", — говорит она.

По мнению Сергея Дейнеки из "БКС Премьер", от нефтяного рынка пока не стоит ждать ценовой определенности. При текущей конъюнктуре мировой добычи цены на нефть после 1 апреля могут достигать уровней, близких к 20 долларам за баррель Brent, полагает он. Однако к концу месяца после ценовых спадов стоимость "черного золота", по нашим оценкам, может тяготеть к уровням 24-27 долларов, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В апреле биржи могут предпринять попытку продолжения восстановления на фоне беспрецедентных мер, принимаемых правительствами и Центробанками для стабилизации ситуации в экономике и на рынках, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако распространение коронавируса продолжается, что будет, как минимум, сдерживать активность покупателей, как максимум – в случае существенного ухудшения ситуации приведет к новой волне распродаж", — добавляет он.

В сложившейся ситуации, несмотря на возможность роста в начале месяца, к концу апреля аналитик ожидаем отступления индекса Мосбиржи в диапазон 1800-2000 пунктов с возможным тестированием его нижней границы. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов 31 марта вырос на 3,1%, до 2508,81 пункта, индекс РТС — на 5,83%, до 1014,44 пункта.

Российский рынок будет следовать за мировыми площадками, то есть останется в "красной зоне", тем более, что цены на энергоносители будут очень низкими, считает Манько из РИА Рейтинга.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2000-2500 пунктов.

В апреле, по мнению Дейнеки из "БКС Премьер", российский рынок акций продолжит борьбу за устойчивость в условиях коронавирусного шторма и испытания дешевой нефтью.

С точки зрения базового фактора давления на риск-аппетиты пандемии, предстоящий месяц, вероятно, может стать одним из критических, возможно, переломных, добавляет он.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Курс доллара достиг равновесного положения в диапазоне 75-80 рублей, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Для выхода из него потребуется или очередное падение рынка нефти до более неприятных значений, или, напротив, ее рост выше 30 долларов за баррель сорта Brent", — добавил он.

Ситуация с рублем и доходностями ОФЗ, вероятнее всего, останется в апреле стабильной, считает Валерий Вайсберг из компании "Регион". В 2008 году падение Brent от пиковых значений составило 76%, в 2014-2016 годах – 77%, в 2020 году – 72%, напомнил он.

"Это может означать, что дно на рынке нефти весьма близко. ЦБ РФ, скорее всего, вновь оставит ключевую ставку без изменений и, наконец, представит обновленный экономический прогноз. Инвесторы, рассчитывающие на умеренный разгон инфляции из-за девальвации рубля, могут найти в нем подтверждение своих оптимистичных ожиданий. В свою очередь, Минфин, вероятно, будет воздерживаться от возобновления аукционов по ОФЗ большую часть апреля", — пояснил Вайсберг свою точку зрения.

Центральный банк России и Минфин продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Более того, при текущих ценах на нефть ЦБ увеличивает объем интервенций за счет продажи валюты, полученной от Минфина в рамках сделки по Сбербанку. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем укрепления рубля, но в первой половине месяца курс, вероятно, будет оставаться в диапазоне 78-82 рубля за доллар без ощутимого изменения внешних условий. Риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления", — оценил перспективы он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Выбор конкретных отраслей и эмитентов в апреле стоит осуществлять, основываясь на общей склонности инвесторов к риску, рекомендует Кожухова из ИК "Велес Капитал". При новых волнах продаж и стабильности золота не потеряют своей актуальности вложения в Polymetal и "Полюс", акции компаний потребительского сектора ("Магнит", X5 Retail Group) и телекомов (МТС, "Ростелеком") будут привлекательны на фоне карантинных мер, считает она.

"Префы" "Сургутнефтегаза" особенно интересны в периоды значительного ослабления рубля к доллару. В случае улучшения склонности к риску и, в частности, восстановления нефтяных котировок, наверх пойдут и нефтегазовые эмитенты. Аналогично с сектором металлургии и ценами на металлы", — рекомендует аналитик.

Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что если США присоединятся к действиям ОПЕК+, то это повысит вероятность нового соглашения и коррекции по нефти, что позитивно скажется на секторе нефти и газа.

Несколько лучше рынка могут быть бумаги золотодобытчиков, а хуже рынка будут акции металлургов и банков, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"В нынешних условиях наиболее рискованными видятся инвестиции в акции компаний нефтегазового сектора, банки, ритейл. В то же время, в среднесрочной перспективе можно надеяться на восстановление перевозок, туризма. На длительный срок можно покупать акции "вечных" компаний – бирж, платежных систем и тому подобное, а также производителей редких товаров, например, "Алросы", — рекомендует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".