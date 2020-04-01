МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно падением в пределах 4% на фоне сохраняющихся опасений вокруг перспектив мировой экономики в свете распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,57%, до 2734,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 1660,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,2%, до 23085,79 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,2%, до 18917,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,94%, до 1685,46 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,58%, достигнув 5258,6 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг перспектив мировой экономики в свете продолжающегося распространения коронавируса.

"Настоящий вопрос для инвесторов заключается не в том, насколько плохим будет первый квартал — к сожалению, это уже свершившийся факт, а в том, как долго будет сохранятся плохая ситуация, и насколько сильным будет ущерб (для экономики — ред.)", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

Также трейдеры в Азии обратили внимание на закрытие торгов в США. Американские индексы во вторник упали на 1-2%, при этом весь квартал стал худшим для рынков США за десятилетия.