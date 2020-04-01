МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс евро ускорил темпы снижения по отношению к доллару в среду днем после выхода данных о падении до многолетнего минимума индекса деловой активности промышленного сектора еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро опускается до 1,0928 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1029 доллара за евро. Утром в среду показатель практически не опускался к доллару. Курс доллара к иене растет до 107,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,62%, до 99,66 пункта.

Давление на курс евро в среду оказывают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленности еврозоны в марте упал до минимума почти за восемь лет — до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале.

В то же время валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann) сказал агентству Рейтер, что курс доллара немного восстановился после распродаж, "но валютному рынку нужно больше времени, чтобы понять, где он находится".

"Сегодня мы видели ряд индексов PMI в промышленности, но пока еще ситуация такова, что трудно интерпретировать эти цифры", — пояснил он ситуацию продолжающейся шаткости на этом рынке.