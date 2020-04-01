МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в первый день второго квартала снижается вместе с зарубежными площадками, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.14 мск снижается на 1,29%, до 2476,34 пункта, индекс РТС — на 2,41%, до 990,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 44 копейки, до 78,81 рубля, курс евро — снижается на 35 копеек, до 86,15 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,44%, до 25,2 доллара за баррель.

Европейские и американские площадки теряют 1,7-4% по основным индексам.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Накануне на рынки вернулся было аппетит к риску после публикации макростатистики, свидетельствующей о быстром "выздоровлении" экономики Китая от коронавируса. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

Но оптимизм от китайской статистики быстро иссяк и рынки вновь беспокоятся по поводу темпов распространения коронавируса в Европе и США, оценил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, речи о панических настроениях также не идёт. ФРС запустила операции РЕПО для центральных банков, чтобы они имели доступ к долларовой ликвидности без необходимости продавать казначейские обязательства", — оговаривается он. Соответственно, продаж на глобальном рынке из-за дефицита ликвидности, по сути, более нет, а есть только значительный объём негативных экономических ожиданий в Европе и США, добавляет эксперт.

"Российский рынок акций снижается сегодня в русле мировых трендов, страхи перед пандемией затмили собой бездонные монетарные и фискальные стимулы. По словам президента США Дональда Трампа, число смертей от коронавируса может достигать 240 тысяч в Америке, это конечно, беспрецедентная цифра, которая не может не оказывать эмоциональное влияние на ход торгов", — добавляет Сергей Суверов из компании "БКС премьер".

Нынешний кризис уже считают значительнейшим в истории с момента окончания Второй Мировой войны, а цены на нефть продолжают находиться в обвальном падении на фоне формального завершения договорённостей ОПЕК + с 1 апреля и рекордного торможения мирового спроса на нефть, который может снизиться на 20% в апреле, обращает внимание эксперт.

Добавляют негатива и риски массовой безработицы и банкротств малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – акции "Полюса" (-3,76%), Polymetal (-3,68%), "Яндекса" (-3,28%), префы "Мечела" (-2,95%), акции "Норникеля" (-2,91%), "Русала" (-2,51%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,47%), "Алросы" (-2,46%), акции ВТБ (-2,45%) и ММК (-2,44%).

При этом низколиквидные акции "Иркутскэнерго" в среду днем подскочили в цене на 33%, до 12,24 рубля — максимума с 11 марта — в отсутствие новостей.

В лидерах роста — также низколиквидные акции ДВМП, которые прибавляют 8,36%, и компании "Глобалтрак", растущие почти на 11%.

Среди более популярных эмитентов во главе списка роста — акции ТГК-1 (+1,2%), депозитарные расписки X5 Retail Group (+2,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (привилегированные поднимаются в цене на 1,26%, обыкновенные – на 1,4%).

X5 Retail Group более других крупных сетей приспособилась к услугам доставки в условиях самоизоляции, так как развивала направление интернет-продаж задолго до коронавирусной проблемы, поясняет Кочетков.

Также в плюсе остаются акции "Роснефти", которые поднимаются на 0,52%, до 316 рублей.

Бумаги уже не первый день подряд пытаются устоять выше 300 рублей при сохранении умеренной силы восходящего тренда по техническому параметру ADX, что говорит о возможной подготовке к новой волне роста, обращает внимание Елена Кожухова из компании "Велес капитал". В последние дни в лучшую сторону изменилась не только фундаментальная оценка эмитента в связи с продажей венесуэльских активов, но и техническая картина, указывает она.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок не испытывает проблем с ликвидностью, но негативный внешний фон не предполагает какого-либо оптимизма, считает Кочетков.

Длительный период подавленности деловой активности в Европе негативно скажется на выручке российских компаний в ближайшие два-три месяца, добавляет он.

При этом, по мнению Суверова, частично выиграть в этой глобальной негативной ситуации в России могут продуктовые ритейлеры или, например, экспортёр удобрений "Фосагро", спрос на продукцию которого может быть относительно стабильным даже в условиях кризиса.

Но число бенефициаров ситуации с коронавирусом можно пересчитать по пальцам одной руки, констатирует он.