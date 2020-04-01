МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на росте спроса на активы-убежища в свете продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,12%, до 1598,4 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — падает на 0,16%, до 14,133 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать влияние коронавируса на развитие мировой экономики. Так, во вторник закончился худший за десятилетия квартал для фондовых бирж. Рынки оказались под давлением пандемии, которая продолжает распространяться по всему миру.

В ночь на среду президент заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 188 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3,8 тысячи человек.

"Золото еще раз подтвердило свой статус "убежища" на время кризиса из-за коронавируса. Так как начинается общемировая рецессия и сохраняется неопределенность на финансовых рынках, мы все-таки видим больше рост, чем падение золота", — сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).