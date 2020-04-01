Рынок акций РФ упал на 1,4-2,6% вслед за нефтью и мировыми площадками
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду упал, отыгрывая резко негативную динамику рынка нефти и западных биржевых индексов.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,4%, до 2473,61 пункта, индекс РТС — на 2,63%, до 987,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Западные рынки вечером падают на 2,7-4,3%. Нефть при этом дешевеет на 5% — до 25,02 доллара за баррель сорта Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200401/831184001.html