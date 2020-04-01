МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду упал, отыгрывая резко негативную динамику рынка нефти и западных биржевых индексов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,4%, до 2473,61 пункта, индекс РТС — на 2,63%, до 987,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Западные рынки вечером падают на 2,7-4,3%. Нефть при этом дешевеет на 5% — до 25,02 доллара за баррель сорта Brent.