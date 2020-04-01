МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись падением в районе 4% на росте опасений вокруг развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 опустился на 3,83%, до 5454,57 пункта, французский CAC 40 — на 4,3%, до 4207,24 пункта, а немецкий DAX — на 3,94%, до 9544,97 пунктов.

Во вторник закончился худший для европейских бирж квартал за десятилетия. Рынки оказались под давлением коронавируса, который продолжает распространяться. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.

Особое внимание инвесторы обратили на статистику по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Показатель в марте снизился до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, обновив минимум за 7 лет и 8 месяцев.