МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается в среду вечером, трейдеры продолжают следить за воздействием распространения коронавируса в мире, в частности, обратив внимание на редкий случай абсолютного снижения количества рабочих мест в экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск курс доллара к иене опускается до 107,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены, хотя ещё днём была обратная картина. Курс евро при этом снижается до 1,0937 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1029 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,56%, до 99,61 пункта.

Доллар перешёл к снижению к более "надёжной" иене на макростатистике. Так, ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила об уменьшении числа рабочих мест в частных компаниях США в марте — на 27 тысяч после роста на 179 тысяч в феврале. По данным ADP, показатель стабильно показывал рост на протяжении последних десяти лет, за исключением сентября 2017 года.

Кроме того, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 49,1% со значения февраля в 50,1%.

При этом евро продолжает ослабевать по отношению к американской валюте, также на статистике. По данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в области промышленности еврозоны в марте упал до минимума почти за восемь лет — до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале.