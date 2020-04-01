МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снизился на фоне нарастания негатива на западных фондовых площадках. Дешевеющая нефть также способствовала продаже российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,4%, до 2473,61 пункта, индекс РТС — на 2,63%, до 987,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РЫНОК КАЧНУЛО ВНИЗ

Российский фондовый рынок в среду снизился, отыгрывая очередную волну пессимистических настроений на рынке. Ее спровоцировало оценки американского президента США Дональда Трампа, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, в пессимистичном варианте развития ситуации число смертей от коронавируса может достигнуть 240 тысяч в Америке.

В итоге западные фондовые индексы вечером падали на 3,2-4,3%. Негатива добавили представленные в среду оценки аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о первом снижении числа рабочих мест в частных компаниях США с 2017 года. Показатель за март снизился на 27 тысяч после роста на 179 тысяч в феврале. По данным компании, показатель стабильно показывал рост на протяжении последних десяти лет, за исключением сентября 2017 года.

Рынок нефти вечером терял 5,5% — до 24,89 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают окончание с 1 апреля у стран ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи нефти общим объемом 2,1 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

Кроме того, давление на котировки оказывает рост запасов нефти в США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 13,8 миллиона баррелей, до 469,2 миллиона.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "Роснефти" (+2,1%), ГДР "Русагро" (+0,6%). Снизились в цене акции "Полюса" (-5,6%), Polymetal (-5,2%), "Яндекса" (-4%), "Норникеля" (-2,9%), "Новатэка" (-2,9%), префы "Мечела" (-2,7%), обычные акции "Мечела" подешевели на 1,7%.

При этом стало известно, что Газпромбанк готов дать "Мечелу" еще месяц на переговоры по долгу. Однако в текущих условиях эти переговоры будут трудными для металлургической компании, видимо, посчитали игроки рынка.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вирусные опасения вновь дали о себе знать – коронавирус еще как минимум в ближайшие недели будет ограничивать экономическую активность как в Европе, так и в США, что не предоставляет поводов для радости, говорит Елена Кожухова, из ИК "Велес Капитал".

"Рынок нефти также не получает особой поддержки и, значит, развитие наблюдавшегося ранее краткосрочного роста рискованных активов пока откладывается. Благоприятные сигналы поступят в случае способности российских индексов Мосбиржи и РТС закрепиться выше сопротивлений 2540 и 1050 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2350-2550 пунктов", — оценила она.

В ближайшие сессии инвесторы продолжат фокусироваться на новостном фоне, связанном с пандемией, а также с ценовыми коллизиями нефтяного рынка, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра — 2400-2500 пунктов, оценил он.

Российский рынок акций продолжает консолидироваться под локальными максимумами в диапазоне 2350-2520 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Выход из этой консолидации может дать направление дальнейшего движения индекса. При этом в случае выхода вверх целью продолжения коррекции может стать отметка 2650 пунктов. Если же "медведям" удастся увести рынок ниже 2350 пунктов, им будет открыта дорога к минимумам года, установленным в марте в районе 2075 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.