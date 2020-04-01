ЛОНДОН, 1 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Акции крупных банков Британии закрыли торги на Лондонской фондовой бирже падением на 5-12% после приостановки выплаты дивидендов и бонусов в 2020 году по рекомендации регулятора, свидетельствуют данные торгов.

Больше всего просели акции Barclays, упав по итогам дня на 11,95%, группа Lloyds потеряла 11,66%, бумаги HSBC упали на 9,52%, RBS – на 5,23%, Standard Chartered – на 7,27%.

Резкое снижение акций кредитных организаций в среду было вызвано их решением о приостановке в 2020 году выплаты дивидендов, бонусов руководству, а также программ по обратному выкупу акций. Также давление оказывал негативный фон на мировых рынках.

Среди банков, принявших решение о заморозке: Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и Santander. Общая сумма выплат дивидендов в текущем году указанных банков могла бы составить более 8 миллиардов фунтов стерлингов.