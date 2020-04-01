МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Российские банки самостоятельно вправе принимать решения по дивидендам, исходя из их операционных ожиданий, в отличие от европейских и британских, которые "заморозили" выплаты дивидендов акционерам по рекомендации местных регуляторов из-за коронавируса, сказал РИА Новости главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Крупные банки Европы и Великобритании приостановили выплаты дивидендов после рекомендаций Европейского центрального банка и Управления по пруденциальному надзору (Prudential Regulation Authotiry) Великобритании в условиях экономических рисков, вызванных коронавирусом. Среди принявших решение о такой заморозке банков Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и Santander, а также Nordea Bank, Societe Generale, Итальянская банковская группа UniCredit.

"У нас совершенно другая история. Например, Сбербанк самодостаточный и самый прибыльный по показателю ROE с коэффициентом свыше 20% за 2019 год и не сидит на шеи у регулятора. Наши банки сами вправе принимать решения по дивидендам, исходя из их операционных ожиданий. Наш менеджмент прекрасно понимает, что дивидендная история ключевая для российского фондового рынка", — говорит Луцко.

"У наших банков есть дивидендные риски, но они никак не похожи на британские истории. Мы считаем, что есть риск дивидендной доходности, например, совершенно небольшой у Сбербанка, но эти риски совершенно не связаны с какими-то продвигаемыми политиками, а она связана непосредственно с рыночной конъюнктурой. И решение по дивидендной политике в случае Сбербанка будет принимать Минфин, которому выгодно сохранить дивидендную политику", — также отмечает он.

По мнению эксперта, иная дивидендная политика и сильная зависимость от рекомендаций у европейских и британских банков связаны с тем, что крупнейшие европейские и британские банки полностью на контроле местных ЦБ, потому что они все прошли стадии санации в тяжелый европейский кризис в 2010-2011 годах.

"Эти банки, по сути, национализированы и с тех пор прибыль не приносят. Плюс Brexit тоже внес свои коррективы. Поэтому ликвидностью там занимаются местные ЦБ, как их основные акционеры и поставщики ликвидности. В текущей ситуации у западных регуляторов другие приоритеты на стабилизацию денежного и фондового рынка, а не для корпоративных действий: так, например, в США запретили buyback. Это лишний раз подтверждает, что текущий кризис будет затяжной", — добавляет он.

ОБЕЩАНИЯ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ

Ранее, 17 марта, глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк спокойно проходит кризис и принял решение о выплате "немаленькой суммы дивидендов" (422 миллиарда рублей — ред.). По его словам, Сбербанк во всех вариантах стресс-тестов имеет возможность оставаться прибыльным и выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

В конце февраля член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что менеджмент банка будет предлагать выплатить дивиденды в 50% прибыли по МСФО за 2019 год двумя разными траншами: во втором квартале после годового собрания акционеров (ГОСА) – по обыкновенным акциям, и в четвертом квартале – по привилегированным акциям, дивидендная доходность по всем акциям в итоге составит около 9,7%. В конце марта глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу Блумберг заявил, что ВТБ не планирует сокращать дивиденды за 2019 год, изучает ситуацию на рынке.

В начале марта совет директоров TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов за четвертый квартал в размере 0,21 доллара на одну акцию или ГДР на общую сумму приблизительно 42 миллиона долларов. Представитель группы 25 марта сообщил РИА Новости, что не планирует менять размер выплаты дивидендов из-за коронавируса.