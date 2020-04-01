МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает к доллару и повышается к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,09 доллара.

Ощутимое падение рынка нефти ниже 25 долларов за баррель поддерживает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.04 мск рос на 57 копеек, до 78,94 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до уровня 86,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду вечером ощутимо теряла против доллара и прибавляла к евро. Это обусловлено тем, что европейская валюта на форексе теряет 0,9%, до 1,0033 доллара.

Давление на курс евро в среду оказывают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленности еврозоны в марте упал до минимума почти за восемь лет — до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале.

Рынок нефти вечером теряет 5,8% — до 24,82 доллара за баррель сорта Brent, поддерживая давление на рубль. Инвесторы отыгрывают окончание с 1 апреля у стран ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи нефти общим объемом 2,1 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

Кроме того, давление на котировки "черного золота" оказывает рост запасов нефти в США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 13,8 миллиона баррелей, до 469,2 миллиона.

В итоге доллар вечером рос на 0,8%, евро снижался к рублю на 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже 2,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В рамках торгов среды доллар укрепляется к большинству валют, при этом рубль достаточно спокойно реагирует на существенное снижение цен на нефть и чувствует себя лучше большинства валют развивающихся экономик, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В целом же, доллар — консолидация в верхней половине диапазона 75-80 рублей. Ожидаем, что во второй половине недели американская валюта продолжит боковое движение, однако в пятницу возможны попытки ее выхода из данного диапазона вверх", — добавил он.

При сохранении нефтяных цен на подавленных уровнях ниже 25 долларов за баррель основную поддержку рублю продолжают оказывать действия ЦБ РФ по продаже валюты на рынке в объемах свыше 200 миллионов долларов в день, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в четверг курс будет формироваться в диапазоне 78-80 рублей за доллар. По нашим оценкам, риски дальнейшего снижения нефтяных цен к отметкам 20 долларов и ниже остаются повышенными. Также не исключаем, что мировые фондовые площадки в ближайшей перспективе также могут демонстрировать снижение – эпидемия далека от завершения в крупнейших экономиках в лице США и ЕС. В данных условиях давление на рублевую валюту может значительно усиливаться", — оценивает он.