ЛОНДОН, 1 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейший германский банк Deutsche Bank рассматривает возможность отмены выплаты бонусов руководству в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в банке во Франкфурте.

Ранее на этой неделе Европейский банковский регулятор ЕВА (European Banking Authority) в дополнение к призыву проявлять гибкость в кредитовании реальной экономики рекомендовал европейским банкам пересмотреть политику дивидендов и вознаграждений.

ЕВА попросил банки воздерживаться от выплаты дивидендов и выкупа акций с учетом рисков кризиса.

По данным агентства, решение по бонусам пока не принято, однако, скорее всего, оно будет положительным.

На запрос РИА Новости о возможной приостановке выплаты дивидендов и бонусов, Deutsche Bank отказался от комментариев. "Мы отказываемся это комментировать", — сообщил официальный представитель банка.