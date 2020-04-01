ВАШИНГТОН, 1 апр /ПРАЙМ/. Первые торги второго квартала крупнейшие индексы США начали с падения на порядка 4,5%, это произошло на фоне ожиданий инвесторов более длительной экономической рецессии, которая может крайне серьезно ударить по корпоративным прибылям и дивидендам, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 4,44%, до 20943,37 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 4,41%, до 7360,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,41%, до 2470,72 пункта.

На этом фоне инвесторы убегают в менее рисковые активы — в доллар, который демонстрирует рост (0,73% к евро), золото (0,34%) и в казначейские обязательства США.

Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила о первом снижении числа рабочих мест в частных компаниях США с 2017 года. Показатель за март снизился на 27 тысяч после роста на 179 тысяч в феврале. По данным компании, показатель стабильно показывал рост на протяжении последних десяти лет, за исключением сентября 2017 года.

Трейдеры также оценивают заявление президента США Дональда Трампа по поводу коронавируса. В ночь на среду президент заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 188 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3,8 тысячи человек.

Снижение в первый день торгов второго квартала следует после одного из худших результатов для американских рынков, зафиксированных в январе — марте. Первый квартал 2020 года стал худшим для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%) и Dow Jones – с 1987 года (падение 23%).