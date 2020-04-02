МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром показывает слабый рост по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы отдают предпочтение более ликвидной валюте в свете продолжающегося распространения коронавируса, однако ведут себя неуверенно: индекс доллара при этом незначительно снижается, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск курс доллара к иене растет до 107,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,15 иены. Курс евро опускается до 1,0948 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0962 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 99,49 пункта.

Участники торгов оценивают заявление президента США Дональда Трампа по поводу коронавируса. В ночь на среду президент заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 188 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3,8 тысячи человек.

"Если оптимистичный президент Америки предупреждает, что худший период пандемии еще впереди, какая фабрика в здравом уме будет держать двери открытыми и платить работникам заработную плату?" — отметил агентству Рейтер финансовый экономист MUFG Union Bank Крис Рапки (Chris Rupkey).

Позднее в четверг участники торгов ожидают публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 марта. Аналитики ожидают, что число продолжило рост — на 217 тысяч, до 3,5 миллиона.