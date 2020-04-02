Рубль значительно растет к доллару и евро на нефти выше $27
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс рубля значительно растет в четверг к доллару и евро на фоне взлета стоимости нефти выше 27 долларов за баррель Brent и улучшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижался на 1,13 рубля – 77,66 рубля (уже опускался до 77,36 рубля), курс евро — на 1,33 рубля, до 84,98 рубля (уже опускался до 84,5 рубля).
Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 10,67% — до 27,38 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200402/831186518.html